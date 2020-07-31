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Welinton Beşiktaş'ta
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton'u kadrosuna kattı. Genç futbolcu Fatih Aksoy da takasla Alanyaspor'un yolunu tuttu.
Beşiktaş Welinton transferini bitirdi.
Takasla Siyah-Beyazlıların yolunu tutan 31 yaşındaki stopere karşılık Fatih Aksoy bonservisiyle birlikte Aytemiz Alanyaspor’a verilecek.
Etiketler: Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor Welinton Fatih AksoySon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 23:43
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