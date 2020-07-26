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Watford, Premier Lig'den düşen son takım oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig'de Arsenal'e deplasmanda 3-2 yenilen Watford, küme düşen son takım oldu. Daha önceki haftalarda Bournemouth ile Norwich City'nin, Premier Lig'e veda etmesi kesinleşmişti.
Premier Lig'in son hafta karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Watford, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu.
Ligde iddiası bulunmayan Arsenal, 5 ile 33. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve Kieran Tierney'in 24. dakikada attığı gollerle 3-0 öne geçti.
Maçın ilk yarısı, Watfordlu Troy Deeney'in 43. dakikada penaltıdan attığı golle 3-1 tamamlandı.
Watford, 66. dakikada Danny Welbeck'in golüyle farkı 1'e indirdi, maç bu skorla bitti.
Watford, bu skorla Premier Lig 2019-2020 sezonunda küme düşen son takım oldu.
Etiketler: watford Premier Lig küme düşmeSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 20:21
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