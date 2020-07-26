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Kasımpaşa, şampiyon Başakşehir'i alkışlarla karşıladı
[Fotoğraf: DHA]
Kasımpaşa, Süper Lig'in son hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği şampiyon Medipol Başakşehir'in futbolcu ve teknik heyetini alkışlarla karşıladı.
Lacivert-beyazlı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.
Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" pankartı yer aldı.
Başakşehir'de şampiyonluk kutlaması
Maçın ardından şampiyon Başakşehir, şampiyonluk kupaısını stadında havaya kaldıracak.
3 bini aşkın davetlinin katılacağı Fatih Terim Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamasında çeşitli etkinlikler ve konser düzenlenecek.
Etiketler: şampiyon başakşehir Kasımpaşa başakşehirSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 17:44
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