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Spor
İHA 13.04.2023 15:55

Volkan Bayarslan ile Beşiktaş kazanıyor, Trabzonspor galip gelemiyor

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde görev alacak Volkan Bayarslan, şimdiye kadar siyah-beyazlıların 6, bordo-mavililerin de 5 maçında hakemlik yaptı.

Volkan Bayarslan ile Beşiktaş kazanıyor, Trabzonspor galip gelemiyor
[Fotograf: İHA]

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan, kariyerinde 6 kez siyah-beyazlıların, 5 kez de bordo-mavililerin müsabakalarında düdük çaldı.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kara Kartal, Volkan Bayarslan'ın hakemlik yaptığı MKE Ankaragücü, Sivasspor, Alanyaspor, Altay ve Karabükspor mücadelelerini kazanırken, Fenerbahçe ile de beraber kaldı.

Trabzonspor ise Volkan Bayarslan idaresinde galibiyete ulaşamadı. Karadeniz temsilcisi, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'a mağlup oldu; Hatayspor, Eskişehirspor ve Denizlispor maçlarından da 1'er puanla ayrıldı.

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