Jorge Jesus'tan Flamengo'ya ret

Brezilya ekibi Flamengo'da teknik direktör arayışı sürüyor. Listenin en üst sırasındaki isim, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus.

"Bu soruya cevabım hayır oldu"

Brezilya basınında, Portekizli teknik adamın Flamengo'yu çalıştıracağı yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmesi yer aldı.

"Flamengolu yetkililer takımın başına geçip geçemeyeceğimi sordu. Bu soruya cevabım hayır oldu. Türkiye'de sezonun bitmesine daha bir buçuk ay var. Beni bir haftadan fazla bekleyemeceklerini söyledikten sonra konu orada kapandı."

Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından sarı lacivertli yönetimin destek verdiği Jorge Jesus, böylece sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini bir kez daha duyurdu.

Deneyimli teknik adamın ismi daha önce Brezilya milli takımıyla da anılmış, fakat iddialar somutlaşmamıştı.