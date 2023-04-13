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Spor
TRT SPOR 13.04.2023 15:50

Jorge Jesus'tan Flamengo'ya ret

Jorge Jesus, Flamengo iddiaları ile ilgili konuştu. Brezilyalı yetkililere kararını bildiren Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını ifade etti.

Jorge Jesus'tan Flamengo'ya ret
[Fotograf: DHA]

Brezilya ekibi Flamengo'da teknik direktör arayışı sürüyor. Listenin en üst sırasındaki isim, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus.

"Bu soruya cevabım hayır oldu"

Brezilya basınında, Portekizli teknik adamın Flamengo'yu çalıştıracağı yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmesi yer aldı.

"Flamengolu yetkililer takımın başına geçip geçemeyeceğimi sordu. Bu soruya cevabım hayır oldu. Türkiye'de sezonun bitmesine daha bir buçuk ay var. Beni bir haftadan fazla bekleyemeceklerini söyledikten sonra konu orada kapandı."

Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından sarı lacivertli yönetimin destek verdiği Jorge Jesus, böylece sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini bir kez daha duyurdu.

Deneyimli teknik adamın ismi daha önce Brezilya milli takımıyla da anılmış, fakat iddialar somutlaşmamıştı.

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Fenerbahçe Jorge Jesus
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