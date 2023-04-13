Igor Gorgonzola'dan Julia Ituma açıklaması

Igor Gorgonzola takımının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın zamansız ölümünü derin bir acıyla duyuruyoruz. Trajedi günün ilk saatlerinde yaşandı. Türk polisi, olayın dinamiklerini araştırıyor. Igor Volley, Julia'nın ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve taziyelerini belirtiyor. Kulüp ve tüm üyeleri, soruşturma sonuçlanıncaya kadar bu konuda sessiz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi de Ituma'nın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Manfredi mesajında, "Sadece voleybol dünyasını değil, tüm İtalyan sporunu etkileyen bu trajedi hepimizi dehşete düşürdü. Bugün sadece büyük bir yeteneğin kaybına değil, 18 yaşındaki harika bir kızın kaybına ağlıyoruz." yorumunu yaptı.

Manfredi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Igor Gorgonzola kulübüyle beraber Julia Ituma'nın ailesine her türlü desteği vermek için yakın temas halinde olduklarını da belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, Julia Ituma'ya dair gelişmeleri İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla dikkatle takip edildiğini bildirdi. Bakanlık, Ituma'nın ailesine de haber verildiğini, İtalya Voleybol Federasyonu ve yerel makamlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Ituma'nın ölüm haberi İtalya'da şok etkisi yarattı.

İtalyan basını "gelecek vadeden oyuncu" olarak tanımladığı Ituma'nın ölümünü "Dram", "Trajedi" gibi başlıklarla birinci haber olarak duyururken, Ituma'nın ölümüne dair Türk basınında yer alan intihar olasılığının da dışlanmadığı bilgilerine yer verildi.

[Fotoğraf: AA]

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da yeni "Paola Egonu" olarak gösteriliyordu.