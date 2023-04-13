Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.04.2023 13:58

Depremzede işitme engelli iki voleybolcu milli takım aday kadrosunda

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'na katılan depremzede iki sporcu, milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

Depremzede işitme engelli iki voleybolcu milli takım aday kadrosunda

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım sporcularının seçildiği, aynı zamanda 11-22 Temmuz tarihlerinde Karabük'te düzenlenecek İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak sporcuların da belirlendiği organizasyon, Afyonkarahisar'da sürüyor.

Çok sayıda depremzede sporcunun yer aldığı şampiyonada mücadele eden Zonguldak Ereğli İESK Kadın Voleybol Takımı'ndan Ceren Kurt ve Gül Çil, milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Sıradaki Haber
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
Güngören'de metruk bina çöktü: 1 yaralı
14:24
Hollanda'da parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
14:17
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
14:15
Kremlin Sözcüsü Peskov: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak
14:28
Marmara'da deniz suyunu temizleyen pinalarla ilgili farkındalık projesi başlatıldı
14:04
Rusya: Ukrayna topraklarından yapılan siber saldırıların arkasında Pentagon var
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Mısır'da
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Mısır'da
FOTO FOKUS
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ