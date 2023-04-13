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Spor
AA 13.04.2023 13:23

Eyüpspor'da Zafer Turan ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor'da Zafer Turan ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Eyüpspor, 27 Mart'ta takımın başına getirilen Turan yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Zafer Turan, 2019-2022 yıllarında da İstanbul ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.*


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