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Spor
AA 13.04.2023 13:00

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynanacak Antalya derbisinde Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
[AA arşiv]

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 29 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. Corendon Alanyaspor ise 32 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecekler

Fraport TAV Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak.

Akdeniz derbisinde Antalyaspor, turuncu-yeşillilere karşı 5'i iç sahada 7 galibiyet aldı. Alanyaspor'un ise kırmızı-beyazlılara karşı 1'i deplasmanda 5 galibiyeti var. Antalya takımları bir karşılaşmada ise golsüz berabere kaldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'deki 13 karşılaşmada rakibinin 17 golüne, 21 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

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