Milli boksör Tuğrulhan Erdemir dünya şampiyonu olmak istiyor

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki milli boksör, şampiyonaya günde çift idmanla hazırlanıyor.

Kariyerinde Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ile yıldızlar ve gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu da bulunan milli boksör, büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Tuğrulhan Erdemir, boksa 15 yıl önce başladığını anlattı. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Tuğrulhan, Kastamonu'daki kampın verimli geçtiğini söyledi.

Tuğrulhan, boksta birçok başarı elde ettiğini anlattı.

"Mayıs ayındaki Dünya Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutup, ülkeme dönmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Olimpiyat madalyası çocukluk hayali

Tuğrulhan, asıl hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunun altını çizdi.

"2015 yılında yıldızlar 60 kiloda, 2016 yılında gençler 64 kiloda dünya şampiyonu oldum. Şu anda bir olimpiyat bir de büyükler dünya şampiyonluğu madalyam eksik. Allah'ın izniyle onları da alarak ülkemi en iyi şekilde temsil edip kariyerimi taçlandırmak istiyorum. Paris Olimpiyatları'na emin adımlarla hazırlanıyorum. Olimpiyat madalyası kazanmak çocukluk hayalim. Ülkemi profesyonel arenada da temsil etmek istiyorum."