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Türkiye
DHA 13.04.2023 12:09

Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da hayatını kaybetti

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı'na yarı finalde kaybeden Igor Gorgonzola Novara’da maçın ardından trajik bir ölüm gerçekleşti. İtalyan voleybolcu Julia Ituma, dün akşam İstanbul'da oynanan Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti.

Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu.

Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da hayatını kaybetti

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.

Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da hayatını kaybetti

Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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