Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybolda yedi Türk takımı Avrupa'da sahne alacak
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 10-11 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları; erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta, Avrupa'da sahne alacak.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı şu şekilde:
|Yarın
|Galatasaray HDI Sigorta-PGE Skra (Polonya)
|CEV Kupası Play-Off Turu
|20.00
|Yarın
|Igor Gorgonzola (İtalya)-VakıfBank
|CEV Şampiyonlar Ligi
|22.00
|11 Ocak Çarşamba
|Ziraat Bankkart-SWD powervolleys Düren (Almanya)
|CEV Şampiyonlar Ligi
|17.30
|11 Ocak Çarşamba
|Eczacıbaşı Dynavit-Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)
|CEV Şampiyonlar Ligi
|19.00
|11 Ocak Çarşamba
|LKS Commercecon Lodz (Polonya)-Fenerbahçe Opet
|CEV Şampiyonlar Ligi
|20.00
|11 Ocak Çarşamba
|Halkbank-Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya)
|CEV Şampiyonlar Ligi
|20.30
|11 Ocak Çarşamba
|Terville Florange (Fransa)-Türk Hava Yolları
|CEV Kupası Son 16 Turu
|21.30
Etiketler: Voleybol
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