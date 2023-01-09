Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boccia Milli Takımı sporcuları Aksaray'da kamp yapacak
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı'nın sporcuları, yarın Aksaray'da kampa girecek.
Federasyonun açıklamasına göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 15 Ocak'a kadar sürecek hazırlık kampı BC3 kategorisinde yapılacak.
Antrenör Gamze Ekinci Bostan yönetimindeki kampta, sporcular Öner Bozbıyık ve Havva Alyurt yer alacak.
Etiketler: Aksaray
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