Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu.

Dilara Gültay ve Cansu Demirel adlı kadınların yanında, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa P. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı.