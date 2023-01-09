Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bir evden 2 kadının cansız bedeni bulundu
İstanbul Kartal'da bir evde 2 kadının cansız bedeni bulundu, yaralı bir erkek ise hastaneye kaldırıldı.
Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu.
Dilara Gültay ve Cansu Demirel adlı kadınların yanında, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa P. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı.
Etiketler: İstanbul
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