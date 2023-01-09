Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Siste kaybolan avcıyı jandarma dronla buldu
[Fotograf: DHA]
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde avlanmaya gittiği bölgede yoğun sis nedeniyle kaybolan kişi, jandarma tarafından dron kullanılarak 10 kilometre uzaklıkta bulundu.
Sivrihisar ilçesine bağlı İstiklalbağı Mahallesi’ne bir grup arkadaşıyla birlikte avlanmak için giden İ.S., konakladıkları yerden yaya olarak dolaşmaya çıktı.
Yoğun sis nedeniyle yönünü kaybeden avcı, bir süre sonra kayboldu. Arkadaşları çevrede yaptığı aramada İ.S.’ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekiplerince dron ile yapılan aramada İ.S., arkadaşlarıyla konakladığı noktadan yaklaşık 10 kilometre mesafede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir
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