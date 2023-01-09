Sivrihisar ilçesine bağlı İstiklalbağı Mahallesi’ne bir grup arkadaşıyla birlikte avlanmak için giden İ.S., konakladıkları yerden yaya olarak dolaşmaya çıktı.

Yoğun sis nedeniyle yönünü kaybeden avcı, bir süre sonra kayboldu. Arkadaşları çevrede yaptığı aramada İ.S.’ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekiplerince dron ile yapılan aramada İ.S., arkadaşlarıyla konakladığı noktadan yaklaşık 10 kilometre mesafede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.