Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ve yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Okullar Arası Gençler A-B Halter Türkiye Birinciliği Halter Türkiye Şampiyonası'nın madalyaları sahiplerini buldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü haltercilerinden Halil İbrahim Akbulut 73 kilogramda, Abdulkadir Karabağ 61 kilogramda ve Oğuzhan Soyyüce 89 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Şampiyonada Yasin Yıldız 73 kilogramda Türkiye üçüncüsü, Talha Kaplan ise 61 kilogramda Türkiye beşincisi oldu.

Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde sıkletlerinde dereceye giren sporcular madalya ve başarı belgelerini aldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörler Semih Ceylan, Hüseyin Dökmetaş ve Atalay Güzel'i tebrik etti.