Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Voleybolda yabancı kuralı değişmedi
Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi’ndeki yabancı kuralı, gelecek sezon da aynen devam edecek. Ekipler, Türkiye'de maça çıkacakları kadrolarında yine 4 yabancı oyuncu bulundurabilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu, 3+1 yabancı oyuncu kuralının 2020-2021 sezonunda da uygulanacağını duyurdu.
Sultanlar ve Efeler Ligi ekipleri, 14 kişilik müsabaka kadrosunda 4 yabancı oyuncuya yer verebilecek. Takımlar, karşılaşma esnasında 3 yabancıyı sahaya sürebilecek.
Kulüpler, Avrupa kupası müsabakalarında oynatmak üzere kadrolarında istediği sayıda yabancı oyuncu da bulundurabilecek.
Birinci Lig’de mücadele edecek ekipler, ikisini oynatmak kaydıyla 3 yabancı uyruklu sporcuya lisans çıkarabilecek. İkinci Lig’deki takımlarsa kadrolarında yabancı uyruklu oyuncu bulunduramayacak.
Etiketler: Voleybolda yabancı kuralıSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:09
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