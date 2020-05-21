Hakemler karantinada hem kontrol altında olacak hem de fiziksel hazırlıklarını tamamlayacak. Kamp, Süper Lig maçları tamamlanıncaya kadar sürecek.

Sağlık kurulu tarafından verilen rapor doğrultusunda kampın kuralları belirlenecek. Odalar tek kişilik olacak ve bu süreçte antrenmanlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak devam edecek.

Görsel eğitimlerin de olacağı kampta moral motivasyonu yüksek tutmak için de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.