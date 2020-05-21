IOC Başkanı, BBC'ye verdiği demeçte, Japon yetkililerle yaptığı son görüşme sonrasında, oyunların bir kez daha ertelenmesinin mümkün olmadığı konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Bach, Japon Başbakanı Shinzo Abe'nin Tokyo olimpiyat oyunları için son şansın 2021 yılı olduğunu dile getirdiğini belirtti.

"Açıkçası onları anlıyorum. Çünkü, bir organizasyon komitesi sonsuza kadar 3-5 bin kişiyi istihdam edemez."

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı, dünya çapında tüm büyük organizasyonların programının değiştirilemeyeceğine de dikkat çekti.

"Şu anda tüm senaryoları göz önünde bulunduruyoruz. 2021'de dünyanın nasıl görüneceğine dair net bir görüş olduğunda, uygun kararları alacağız."

Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, halen günde yüz binin üzerinde vaka ile karşılaşılan salgının bitmekten uzak olduğu uyarısını yapmıştı.