Almanya, futbolcu ücretlerinde indirime gitmeye hazırlanıyor. Federasyon Başkanı Fritz Keller, oyunculara ödenen yüksek maaşlara son vermek için Bayern Münih Genel Müdürü KarlHeinz Rummenigge ile bir araya geldi.

İki futbol adamının görüşmesinden UEFA'ya futbolcu maaşlarıyla ilgili bir mektup yazma kararı çıktı. Fritz Keller, "Artık güvenilir olmayan yüksek maaşlar ve astronomik transfer ücretleri var. Maaş sınırları hakkında konuşmak zorundayız." dedi. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı, "Koronavirüs futbolu yeniden halka yakınlaştırmak için bir fırsat veriyor" ifadesini kullandı.

Keller ve Rummenigge'nin UEFA Başkanı Ceferin'e yazacağı mektupta, Amerika Birleşik Devletleri Futbol Ligi MLS'te uygulanan sistemi önereceği bildirildi. MLS'te her takım önceden belirlenen bütçesi kadar oyunculara maaş veriyor. Amerika'da kulüplerin sadece yıldız statüsündeki üç oyuncuya yüksek ücret verme hakkı bulunuyor.