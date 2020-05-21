Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Formula 1 takvimi netleşmeye başladı
[Fotoğraf: AA]
Formula 1'de sezon takvimi belli olmaya başladı. The Guardian gazetesine göre F1'in Avrupa ayağında 8 Grand Prix yapılabilir.
Araba yarışı tutkunlarının dört gözle beklediği Formula 1'de 2020 sezonu ne zaman başlayacak? Sporseverlerin cevabını merak ettiği soruya yanıt, The Guardian'dan geldi. Gazeteye göre sezonun 8 grand prix'den oluşan Avrupa takvimi hazırlandı.
Sezonun ilk grand prix'si Avusturya'da 5 Haziran'da koşulacak. Burada yapılacak iki yarıştan sonraki durak ise İngiltere olacak.
İngiltere'de de peş peşe koşulacak iki yarışın ardından Macaristan Grand Prix'i yapılacak.
Ardından rota Almanya ya da İspanya'ya çevrilecek. Sezonun yedinci Grand prix'si Belçika'da, sekizincisi ise İtalya'nın Monza pistinde koşulacak. Eylül ayına kadar planlanan takvimde, Avrupa dışındaki yarışlarla ilgili belirsizlik devam ediyor.
Etiketler: formula 1 formula 1 takvimiSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:06
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