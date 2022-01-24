Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybolda Türk ekipleri Avrupa kupalarında sahaya çıkacak
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 25-26 Ocak'ta sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe HDI Sigorta'nın maç programı şu şekilde:
CEV Kupası - Çeyrek final 1. maç
25 Ocak Salı 18.00 - Uralochka NMTK (Rusya)-Eczacıbaşı Dynavit Kadınlar
Kadınlar Challenge Kupası - Çeyrek final 1. maç
25 Ocak Salı 19.00 - Aydın Büyükşehir Belediyespor-C.S.M. Lugoj (Romanya)
Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta
25 Ocak Salı 19.00 - Ziraat Bankkart-Projekt Varşova (Polonya)
Kadınlar CEV Kupası - Çeyrek final 2. maç
26 Ocak Çarşamba 18.00 - Eczacıbaşı Dynavit-Uralochka NMTK (Rusya)
Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta
26 Ocak Çarşamba 19.00 - Fenerbahçe HDI Sigorta-Trentino Itas (İtalya)
Etiketler: Voleybol Avrupa Kupaları
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