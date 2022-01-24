Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe HDI Sigorta'nın maç programı şu şekilde:

CEV Kupası - Çeyrek final 1. maç

25 Ocak Salı 18.00 - Uralochka NMTK (Rusya)-Eczacıbaşı Dynavit Kadınlar

Kadınlar Challenge Kupası - Çeyrek final 1. maç

25 Ocak Salı 19.00 - Aydın Büyükşehir Belediyespor-C.S.M. Lugoj (Romanya)

Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta

25 Ocak Salı 19.00 - Ziraat Bankkart-Projekt Varşova (Polonya)

Kadınlar CEV Kupası - Çeyrek final 2. maç

26 Ocak Çarşamba 18.00 - Eczacıbaşı Dynavit-Uralochka NMTK (Rusya)

Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta

26 Ocak Çarşamba 19.00 - Fenerbahçe HDI Sigorta-Trentino Itas (İtalya)