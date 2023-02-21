Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Voleybolda Hatay Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekildi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında liglere ara verilmişti. Geride kalan 18 haftada 6 galibiyet 12 yenilgi yaşayan Hatay ekibi, 18 puanla 10'uncu sırada yer alıyordu.
Son olarak Tokat Belediye Plevne'ye konuk olan Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda rakibini 3-2 yenmişti.
Ligin devamında Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayan ekipler 3-0 galip sayılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un gelecek sezonda Efeler Ligi’nde mücadele etme haklarını saklı tutma teklifini kabul etti.
Etiketler: Voleybol
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