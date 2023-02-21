Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 11:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sakaryaspor'dan depremzedelere çadır desteği
[Fotograf: AA]
Futbol kulüpleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlere aralıksız yardıma devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bektaşlı köyüne 100 çadırdan oluşan bir yaşam alanı kurdu.
Sakaryaspor'dan afetzedelere anlamlı destek. Spor Toto 1. Lig ekibi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadır kent kurdu.
Yeşil siyahlı kulüp deprem bölgesine aşevi kurarak ve yardım malzemesi göndererek başladığı desteğe ara vermeden devam ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Kırıkhan'ın Bektaşlı köyünde kurulan "Sakaryaspor Çadır Kenti"nde 100 çadırın bulunduğu belirtildi.
Çadır kentte afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tuvalet, duş, kreş, aşevi, sosyal alan, mescit, eşya ve gıda deposu yapıldığı bildirildi.
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