Almanya Ligi'nde şampiyonluk yarışı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. 6 takım, bitime 13 hafta kala mutlu sona ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Son 10 sezonun şampiyonu Bayern Münih, 21. hafta geride kalırken 43 puanla lider konumda. Ligde aynı puana sahip diğer iki takımdan Borussia Dortmund 2., sezonun sürpriz ekibi Union Berlin de 3. sırada.

40 puanı bulunan Freiburg da lider Bayern Münih'i takibini sürdürüyor.

Sezon içerisinde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör değişikliği yaşayan Leipzig ise son haftalarda aldığı olumlu sonuçlarla puanını 39'a çıkarttı ve haftayı 5'inci sırada kapattı.

Eintracht Frankfurt da Leipzig'in 1 puan gerisinde yer alıyor.

Bu tabloya göre, ligin bitimine 13 hafta kala 6 takımın şampiyonluk şansı bulunuyor. Son yıllarda yüksek puan farklarıyla Bayern Münih şampiyonluklarına alışan Alman futbolseverler, bu sezon büyük heyecan yaşıyor.

Bundesliga'nın 22. haftasında, zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maç oynanacak. Lider Bayern Münih, pazar günü aynı puan sahip Union Berlin'i konuk edecek.