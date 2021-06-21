Voleybolun dünya çapındaki en önemli isimlerinin kendi adlarının ve karşı cinsten bir oyuncunun adının yer aldığı özel baskı formayı giymesiyle başlatılacak Eş Forma girişimine, A Milli ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının kaptanı Eda Erdem Dündar da katılacak.

Buna göre; Eda Erdem ve Hollandalı Nimir Abdel-Aziz 14 numaralı, Amerika Birleşik Devletleri ve THY’nin pasörü Lauren Carlini ile Arjantinli Facundo Conte 7 numaralı, Rus Natalia Goncharova ve geçtiğimiz sezonu Spor Toto’da geçiren Brezilyalı Wallace de Souza ise 8 numaralı Eş Forma’yı paylaşacak.

Aynı forma numarasını paylaşacak kadın ve erkek oyuncular, 25 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde ilk kez birbirlerinin isimlerini gururla formalarında taşıyacak. Finallerde voleybol sporunun, oyuncuların ve taraftarların spor dünyasında sıklıkla rastlanan cinsiyetler arası eşitsizliğe meydan okumaya çalıştığını vurgulamak için özel üretim formalar giyilecek.