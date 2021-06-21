Tecrübeli futbolcu Hollanda'ya karşı oynadıkları karşılaşmada Kuzey Makedonya formasıyla son maçına çıktı.

38 yaşındaki golcü, 69'uncu dakikada yerini Tihomir Kostadinov'a bıraktı. Pandev, oyundan çıkarken Hollandalı futbolcular da olmak üzere tüm statta ayakta alkışlandı.

Yıldız oyuncu, 20 yıllık Kuzey Makedonya Milli Takımı kariyerinde 121 maçta 37 gol attı.