Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Goran Pandev Kuzey Makedonya milli takımına veda etti
[Fotoğraf: Reuters]
Kuzey Makedonya'nın simge isimlerinden Goran Pandev, milli takıma veda etti.
Tecrübeli futbolcu Hollanda'ya karşı oynadıkları karşılaşmada Kuzey Makedonya formasıyla son maçına çıktı.
38 yaşındaki golcü, 69'uncu dakikada yerini Tihomir Kostadinov'a bıraktı. Pandev, oyundan çıkarken Hollandalı futbolcular da olmak üzere tüm statta ayakta alkışlandı.
Yıldız oyuncu, 20 yıllık Kuzey Makedonya Milli Takımı kariyerinde 121 maçta 37 gol attı.
Maçın özel anı | Pandev, Makedonya formasına veda etti. #EURO2020 #MKD #NED pic.twitter.com/pRWbGDcSrv— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
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