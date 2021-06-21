Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Rayane Aabid'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Fransız futbolcu Rayane Aabid ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Rayane Aabid'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşıldı.
"Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Aabid."
Transfer | Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Helenex Yeni Malatyaspor ???????? (@YMSkulubu) June 21, 2021
Hoş geldin Aabid! pic.twitter.com/VI9pUe4d06
Etiketler: Yeni Malatyaspor Transfer Haberleri
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