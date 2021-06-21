Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İngiltere'de Mount ve Chilwell karantinada
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Milli Takımı'nda Mason Mount ve Ben Chilwell, koronavirüs testi pozitif çıkan Billy Gilmour ile temas ettikleri gerekçesiyle karantinaya alındı.
Mason Mount ve Ben Chilwell, koronavirüs testi pozitif çıkan Billy Gilmour ile İngiltere-İskoçya maçında temas ettikleri için karantinaya alındı.
İngiltere tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs protokollere uyulacağı ve pazartesi günü yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Etiketler: Euro2020 Koronavirüs
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