Mason Mount ve Ben Chilwell, koronavirüs testi pozitif çıkan Billy Gilmour ile İngiltere-İskoçya maçında temas ettikleri için karantinaya alındı.

İngiltere tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs protokollere uyulacağı ve pazartesi günü yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.