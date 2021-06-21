24 yaşındaki oyuncu, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duygularını dile getirdi.

"Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz. Çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı."

"Öğrenerek, ders alarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız"

Yusuf Yazıcı, milli futbolcular olarak hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

"Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz. Olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız."

Kadrosunda Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı Türkiye, A Grubu'nu puansız son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.