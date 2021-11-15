Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit ve Arkas Spor'un müsabakaları, 17-18 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şu şekilde: