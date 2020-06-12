Siirt merkeze bağlı Afetevler Mahallesi'ndeki çocukların en büyük zevki bir arada spor yapmak. Ancak onların ne parkları ne de oyun oynayabilecekleri sahaları vardı. Onlar da kafaya kafaya verdiler, sorunu sıra dışı bir yöntemle çözdüler.

Lastiklerle çevrili voleybol sahasının direklerini tarlada buldukları tahtalardan yaptılar. Evlerinden getirdikleri ipleri de file yerine kullandılar.

Çocuklar kendi yaptıkları sahada doyasıyla oynuyor. En büyük hayalleri ise gerçek bir voleybol sahasına kavuşmak.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Çocuklara voleybol seti göndereceğiz

Temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Afetevler Mahallesi'nde, evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların fotoğrafına TVF kayıtsız kalmadı.

Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada, "Gördüğüm fotoğraf beni çok duygulandırdı. En kısa sürede bölgeye ve çocuklara voleybol seti göndereceğiz. Fotoğraf ve haber için de Anadolu Ajansına teşekkür ederim." dedi.