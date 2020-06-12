Bundesliga'da bu sezon iç saha takımlarının galibiyet oranı, salgın sonrası oynanan karşılaşmalarda yüzde 50 azaldı. Süper Lig'de maçların seyircisiz oynanacak olmasının sonuçları nasıl etkileyeceği büyük merak konusu.

Konuk takımlar ev sahibi ekibin taraftar desteğinden yoksun olmasını, Almanya'da olduğu gibi ülkemizde de avantaja çevirmek amacında. 16 Mayıs'ta yeniden başlayan Bundesliga'da "seyircisiz futbolun" deplasman ekiplerine yaradığı görüldü.

Bundesliga'da salgın sonrası boş tribünler önünde oynanan 46 maçın sadece 10'unu ev sahibi takımlar kazandı.

Böylece bu sezon salgın öncesi ev sahibi takımların yüzde 43 olan kazanma oranı, seyircisiz karşılaşmalarda yüzde 21,7'ye düştü.

Süper Lig'de de salgından önce ev sahibi takımların galibiyet oranı Bundesliga'da olduğu gibi yüzde yüzde 43 olarak gerçekleşti.

Süper Lig'de ayrıca son 20 sezonda seyircisiz oynanan 164 maçın yarısını, ev sahibi ekipler kazandı. Konuk takımların galibiyet oranı ise yüzde 27'de kaldı.

Boş tribünler önünde oynanan maçlarda özellikle dört büyüklerin zorlandığı görüldü. Taraftarın alınmadığı maçlarda Fenerbahçe yüzde 63, Galatasaray yüzde 57, Trabzonspor yüzde 50, Beşiktaş yüzde 47 galibiyet oranı yakaladı.

En yüksek galibiyet yüzdesine sahip Fenerbahçe bile iç sahada seyircisiz oynadığı 19 maçın yedisini kazanamadı.