Wanda Elmas Lig takviminde açılış yarışları, "İmkansız Oyunlar" olarak düzenlendi. TRT SPOR2'den canlı yayınlanan ve sınırlı sayıda atletin katılabildiği Oslo ayağında, tek başına yarışan da, farklı ülkelerden çevrimiçi katılanlar da vardı.

Sırıkla atlamanın son dönem yıldızı Armand Duplantis, Oslo'da stadda atlayışlarını yaparken, rakibi eski dünya rekortmeni ve olimpiyat şampiyonu Renaud Lavillenie ise evinin bahçesinden mücadeleye katıldı.

Genç yetenek Duplantis, 5,86'lık derecesiyle Fransız rakibini geride bırakarak ilk sırayı aldı.

Seyirci kartonlarının bulunduğu tribünler karşısında yapılan ilginç yarışlardan diğeri 2 bin metre mücadelesiydi.

Atletler, Oslo ve Nairobi'de aynı anda koştu.

Ingebrigtsen kardeşlerin ilk 3 sırayı aldığı 2 bin metre yarışında, 19 yaşındaki Jakob birinci olurken, en büyük ağabey Henrik ikincilik, Filip ise üçüncülükle yetinde.

Wanda Elmas Lig takviminde ikinci ayak, 9 Temmuz'da Zürih'de düzenlenecek.