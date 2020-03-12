Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü, 88. dakikada penaltıdan Edin Visca attı.

Bu mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılacak. Rövanş karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.

Visca 13. golünü attı

Karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandıran Edin Visca, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki 13. golünü kaydetti.

Bosna Hersekli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Crivelli sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli, ikinci yarıda sakatlandı ve maça devam edemedi.

Mücadelenin 72. dakikasında Visca'nın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Crivelli, koşarken birden sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.

Sedye ile oyundan alınan Fransız futbolcunun yerine 74. dakikada Robinho oyuna girdi.

Okan Buruk’un Avrupa’daki 5. galibiyeti

Turuncu-lacivertlilerin başında 11. Avrupa sınavına çıkan Teknik Direktör Okan Buruk da böylelikle 5. zaferini kazanmış oldu.

Buruk, ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkmış ve rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Medipol Başakşehir, ilk maçta Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilmiş, ikinci haftada Alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. Dördüncü müsabakasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu.

Grubun son maçında deplasmanda Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı.

Buruk, son 32 turunun ilk mücadelesinde Sporting'e deplasmanda 3-1 kaybederken, rövanş maçını 4-1 kazanarak takımıyla birlikte adını son 16’ya yazdıran taraf olmayı başardı.

Başakşehir evinde 5. galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir, Avrupa'da oynadığı 15. iç saha maçında 5. galibiyetini aldı. İstanbul ekibi, evindeki 14 maçta, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

Turuncu-lacivertli takım, sahasındaki müsabakalarda 15 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü. Başakşehir, Avrupa'da Fatih Terim Stadı'ndaki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla almıştı.

Avrupa’da 8. galibiyet

Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki 29. maçında 8. galibiyetini aldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa sahnesinde bugüne kadar yaptığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etmişti. Bu maçlarda 31 gol atan Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı.