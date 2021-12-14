Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle 7. hafta maçı ertelendi.

Maçın tarihi yeniden planlanması için iki takımla görüşülecek ve en iyi seçenekler değerlendirilecek.

Altıncı hafta maçlarının ardından Valencia Basket 4, Frutti Extra Bursaspor ise 9. sırada yer alıyor.