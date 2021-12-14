Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçına koronavirüs ertelemesi
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın oynanması planlanan Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle 7. hafta maçı ertelendi.
Maçın tarihi yeniden planlanması için iki takımla görüşülecek ve en iyi seçenekler değerlendirilecek.
Altıncı hafta maçlarının ardından Valencia Basket 4, Frutti Extra Bursaspor ise 9. sırada yer alıyor.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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