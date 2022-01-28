Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
VakıfBank'ta 5 pozitif vaka
Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, 5 oyuncusunun ve teknik heyetten 3 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, rutin COVID-19 testlerinde 5 oyuncu ve teknik ekipten 3 kişinin sonuçları pozitif çıktı.
Oyuncu ve teknik ekip üyeleri için gerekli izolasyon ve tedbirleri alındı ve tedavi süreçleri başladı.
Bilgilendirme pic.twitter.com/3QQ0QH9RqL— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) January 27, 2022
Etiketler: Koronavirüs Voleybol
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