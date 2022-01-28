Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 03:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inter'e Alman sol bek
[Fotoğraf: AA]
Inter, Atalanta'nın Alman sol beki Robin Gosens'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Atalanta kulübüyle, 27 yaşındaki futbolcu Robin Gosens'in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Atalanta kulübündan yapılan açıklamada da 2017'de Hollanda'dan gelen Gosens'e takıma yaptığı katkılardan ötürü teşekkür edildi ve başarı dilendi.
Gosens, yeni kulübünün televizyon kanalına verdiği demeçte, Inter'de oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.
İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Inter'in Alman milli oyuncuyu satın alma bedeli olarak 25 milyon euro ödemesi gerektiğini yazdı.
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