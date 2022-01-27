Hull City Kulübü, 48 yaşındaki Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında görev yapmıştı.

Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City Kulübü, Haziran 2019'dan beri teknik direktörlük görevini üstlenen Grant McCann ile yollarını ayırmıştı.

İngiltere Championship'te 29 puana sahip Hull City, 19. sırada yer alıyor.