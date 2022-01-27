Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 yaşındaki defans oyuncusu Eren Albayrak için İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendi.

"İstanbul'da, başkan yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz."