Rizespor Eren Albayrak'ı renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 yaşındaki defans oyuncusu Eren Albayrak için İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendi.
"İstanbul'da, başkan yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
Çaykur Rizespor’umuz Eren Albayrak’ı renklerine bağladı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 27, 2022
İstanbul’da Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
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