Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, COVID-19 testleri pozitif çıkan 3 oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.
Daha önce bir oyuncu ile teknik kadrodan bir kişinin de testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.
Etiketler: Basketbol
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