CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank, 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

VakıfBank, bu organizasyonda üst üste sekizinci kez yarı finale adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 205. maçında 150. galibiyetini elde eden sarı-siyahlı takım, toplamda 12. kez yarı final oynama hakkı kazandı.

VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Isabelle, Hackley (Gizem Örge, Kübra Akman, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt)

Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Chaplina, Babeshina)

Setler: 25-13, 25-18, 25-15

Süre: 58 dakika (17, 21, 20)