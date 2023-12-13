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Spor
AA 13.12.2023 17:58

VakıfBank galibiyetle başladı

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında Vietnam ekibi Vietnam ekibi Sport Center 1'i 3-0 mağlup etti.

VakıfBank galibiyetle başladı

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonaya galibiyetle başlayan VakıfBank, gruptaki ikinci maçında 15 Aralık Cuma günü Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile TSİ 09.00'da karşılaşacak.

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Aleksia, Busa, Van Aalen, Bahar Akbay)

Sport Center 1: Doan, Dinh, Vi Thi, Thi Nguyen, Thi Doan, Pham (Khanh Nguyen, Ly, Thi Hoang, Tran Thi Bich Thuy, Tran Tu Linh, Vo, Huynh Nguyen, Le)

Setler: 25-10, 25-15, 25-13

Süre: 63 dakika (18, 23, 22)

Salon: Dragon Sports Center

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