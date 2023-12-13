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Spor
AA 13.12.2023 17:26

Milli kayakçılar İsviçre'de piste çıkacak

Kayakla atlamada Türkiye'ye ilkleri yaşatan Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, İsviçre'de kürsü mücadelesi verecek.

Milli kayakçılar İsviçre'de piste çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli kayakçılar Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 14-18 Aralık tarihlerinde İsviçre'nin Engelberg kentinde düzenlenecek Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım antrenörleri Nejc Frank ile Samet Karta yönetiminde ay-yıldızlı forma ile yarışacak sporcular, eleme müsabakalarını geçmeleri halinde finallerde madalya için piste çıkacak.

"Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, uluslararası alanda yukarı doğru ivme kazandıklarını ve tarihi başarılara tanıklık ettiklerini belirterek, "Genç sporcularımıza sonuna kadar güveniyor ve onları destekliyoruz. 2026 Kış Olimpiyatları yolunda önemli bir viraja giriyoruz. Bu organizasyonda da sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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