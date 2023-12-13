Az Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.12.2023 17:10

Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına Hasan Yıldız seçildi

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) başkanlığına Hasan Yıldız seçildi.

Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına Hasan Yıldız seçildi

Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası programı içerisinde yer alan EMF seçimli genel kurulu, Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 44 üye ülkenin bulunduğu EMF başkanlığına aday oldu.

Yıldız, 44 üyeden 33'ünün oy kullanabildiği genel kurulda 24 oyla Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına getirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, seçim öncesi kendisine destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) yönetim kuruluna, EMF üyesi ülke temsilcilerine teşekkür etti.

Yıldız, başarılı yönetim sergileyerek muaythainin Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü'nden "personel değiller" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:41
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
18:13
THY ile AnadoluJet'in Trabzon'a bazı seferleri iptal edildi
18:15
Bangkok'ta pazar yerinde yangın
18:02
Kafes Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
17:53
FETÖ firarisi eski yarbay yakalandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki askeri hareketliliğini görüntülendi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki askeri hareketliliğini görüntülendi
FOTO FOKUS
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ