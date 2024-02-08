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Spor
DHA 08.02.2024 21:59

VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında Polonya'nın PGE Rysice Rzeszow takımını 3-0 mağlup etti. VakıfBank, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında Polonya'nın PGE Rysice Rzeszow takımını 25-12, 25-18 ve 25-23 setler sonucu 3-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da 3-0'lık skorla kazanan VakıfBank, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

İrfan Can Eğribayat ve Stysiak mücadeleyi tribünden takip etti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Magdalena Stysiak, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Rzeszow'u ağırladığı maçı tribünden takip etti.


Vakıfbank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Thompson, Frantti, Ogbogu, Karutasu, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Bahar Akbay, Busa, Derya Cebecioğlu, Van Aalen

Pge Rysice Rzeszow: Kalandedze, Obiala, Orvosova, Wenerska, Jurczyk, Coneo, Makarowska, Szczyglowska (L), Kubas (L), Szalagowska, Kowalska

Setler: 25-12, 25-18, 25-23

Süre: 70 dakika

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Dejan Rogic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)

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