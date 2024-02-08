Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.02.2024 21:57

NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonunda smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarına katılacak oyuncular belli oldu.

NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç yarışmasında Jaylen Brown (Boston Celtics), Mac McClung (Osceola Magic), Jaime Jaquez Jr (Miami Heat) ve Jacob Toppin (New York Knicks) mücadele edecek.

Üç sayı yarışmasında Malik Beasley, Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Lauri Markkanen (Utah Jazz), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ve Trae Young (Atlanta Hawks) yer alacak.

Yetenek yarışmasında ise üçer oyuncudan oluşan üç takım sahaya çıkacak. Pacers takımında Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Myles Turner (Indiana Pacers), draft 1 numaraları takımında Paolo Banchero (Orlando Magic), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), all-star takımında Scottie Barnes (Toronto Raptors), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) ve Trae Young (Atlanta Hawks) kozlarını paylaşacak.

Ayrıca bu seneki all-star organizasyonunda Golden State Warriors'tan Stephen Curry ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi New York Liberty'den Sabrina Ionescu'nun karşılaşacağı üç sayı yarışması da düzenlenecek.

NBA All-Star 2024 yarışmaları, ABD'nin Indianapolis kentindeki Lucas Oil Stadı'nda 18 Şubat Pazar sabaha karşı gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
NBA
Sıradaki Haber
PFDK’dan Ertuğrul Doğan ve Murat Sancak'a para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesi için 1 trilyon 28 milyar lira tahsis ettik
22:17
Husiler: ABD ile İngiltere Hudeyde'yi birkaç saat içinde 2'nci kez vurdu
22:15
Finlandiya, Rusya sınırının yaklaşık 2 ay daha kapalı kalacağını bildirdi
22:18
ABD: İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu bir felaket olur
22:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga'yı kabul etti
22:01
Berlin’de Fruit Logistica Fuarı’na 75 Türk firma katıldı
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ