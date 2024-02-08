Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa'da "Yılın Takımı"na aday gösterildi

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Belçika’da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım halinde tarihinde ilk kez olimpiyat kotası almayı başaran milli takımın, Avrupa'da 2023 yılı ödülleri için aday gösterildiği belirtildi.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın, ödül için Belçika Aerobik Kadın Milli Takımı, Fransa Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya Trampolin Milli Takımı ve İsrail Ritmik Cimnastik Milli Takımı'yla yarışacağı aktarıldı.

Sporseverlerin oylarını, "https://take.quiz-maker.com/QLXASZ6AN" internet adresinden kullanabileceği kaydedildi.