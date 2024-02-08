Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.02.2024 21:12

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa'da "Yılın Takımı"na aday gösterildi

Avrupa Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı "Yılın Takımı" kategorisinde aday gösterdi.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa'da "Yılın Takımı"na aday gösterildi

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Belçika’da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım halinde tarihinde ilk kez olimpiyat kotası almayı başaran milli takımın, Avrupa'da 2023 yılı ödülleri için aday gösterildiği belirtildi.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın, ödül için Belçika Aerobik Kadın Milli Takımı, Fransa Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya Trampolin Milli Takımı ve İsrail Ritmik Cimnastik Milli Takımı'yla yarışacağı aktarıldı.

Sporseverlerin oylarını, "https://take.quiz-maker.com/QLXASZ6AN" internet adresinden kullanabileceği kaydedildi.

ETİKETLER
Cimnastik
Sıradaki Haber
Azizbek Turgunboev resmen Sivasspor’da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesi için 1 trilyon 28 milyar lira tahsis ettik
22:17
Husiler: ABD ile İngiltere Hudeyde'yi birkaç saat içinde 2'nci kez vurdu
22:15
Finlandiya, Rusya sınırının yaklaşık 2 ay daha kapalı kalacağını bildirdi
22:18
ABD: İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu bir felaket olur
22:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga'yı kabul etti
22:01
Berlin’de Fruit Logistica Fuarı’na 75 Türk firma katıldı
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ