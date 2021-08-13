Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı, Türk futbolunun abisiydi Süleyman Seba... Taraflı tarafsız milyonların saygısını ve sevgisini kazandı. Ardında silinmez bir iz bıraktı.

"Türk futbolunda yapmış olduğu devrim çok önemli"

Süleyman Seba'yı anlatan eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Gültiken, "Süleyman ağabey diye bahsediyoruz kendisinden. Ağabeyimiz, başkanımız, liderimiz, Beşiktaş camiasında büyük devrim yaratan, büyük bir vizyon insanı. Süleyman ağabeyle ilgili çok şey söyleyebiliriz ama en önemlisi Türk futbolunda yapmış olduğu devrim ve dönüşüm çok önemli" dedi.

"Liderlik vasfı olan bir başkandı"

Eski Beşiktaşlı futbolcu Feyyaz Uçar ise, "Liderlik vasfı olan bir başkandı. Takımının, Beşiktaş'ının menfaatlerinden önce ülke sporunun, ülke futbolunun metfaatlerini düşünen nadir başkanlardan biridir" açıklamasını yaptı.

1926'da Hendek'te doğdu

Süleyman Seba, 5 Nisan 1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğdu. Rahatsızlığı yüzünden halasının yanına geldiği İstanbul'da, Beşiktaş semtiyle tanıştı. Kabataş Lisesi'nde okurken de yolu ileride hayatını adayacağı camiayla kesişti.

"Baba Hakkı" keşfetti

Seba'nın Kabataş Lisesi'nin futbol takımında oynarken Baba Hakkı tarafından keşfedildiğini söyleyen Gazereci Rıdvan Akar, "Dönem arkadaşları çalımı çok sevdiğini, kafa gollerinin çok iyi olduğunu, topa çok iyi vurduğunu ifade ederler. Mithatpaşa Stadı olarak bilinen bugünkü Vodafone Arena'da İsveç takımına karşı ilk kafa golünü atıyor. O stadın ilk golünü de Süleyman Seba atıyor" diye konuştu.

Sözü senetten değerliydi

1984 yılında Seba için Beşiktaş başkanlığı dönemi başladı. Sözü senetten değerliydi. Teknik direktörlerin işine hiç karışmaz, futbolcularla da az ama öz konuşurdu.

"Bana hep göz yumardı"

Seba'yla evlat-baba ilişkisi olduğunu söyleyen Uçar, şöyle devam etti:

"Bizim ilişkimiz evlat-baba ilişkisiydi. Yani takımdaki en çok sorunu olan, sorun çıkaran beni çok sevdiğini biliyorum. Bana hep göz yumardı."

"Tevazu hep ön plandaydı"

Başta tevazu olmak üzere, Beşiktaş değerlerleri sanki Süleyman Seba'da vücut bulmuştu. Bunu tüm kulübe de yansıttı.

Seba'nın çok mütevazı bir başkan olduğunu dile getiren Gültiken, "Şampiyonluk turlarını zor atıyorduk. Onu 3. şampiyonluktan sonra zorla soyunma odasından çıkardık. Diğerlerine ayıp olmasın diye çıkmak istemezdi. Tevazu hep ön plandaydı" dedi.

16 yılda büyük başarı

Seba'nın 16 yıl Beşiktaş'a başkanlık yaptığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Süleyman Seba döneminde Beşiktaş 5 şampiyonluk ve 22 kupa kazanıyor. Beşiktaş Klübü tarafından elde edilmiş çok çok değerli arsalar, İnönü Stadı... Bunların hepsi Süleyman Seba tarafından Beşiktaş'a kazandırılıyor."



Seba'nın 88 yaşına geldiğinde sağlığının iyice bozulduğunu söyleyen Uçar, o süreci şu sözlerle anlattı:

"3 kere kaldığı hastanede ziyaret etme şansım oldu. Bizzat kendisinin talebiyle, gelsin emriyle gittim yanına. Bir keresinde de sadece yanında oturdum. Sonrasında da kaybettik."

2014'te hayata gözlerini yumdu



Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014'te hayata gözlerini kapadı. Onu son yolculuğuna Beşiktaş taraftarı uğurladı.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Edebali Koçdemir