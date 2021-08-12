Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay, İranlı Mohammad Naderi'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Altay, İranlı savunma oyuncusu Mohammad Naderi'yi kadrosuna kattı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Naderi ile sözleşme imzalandı.
Naderi, son olarak ülkesinin İstiklal takımında yer alıyordu.
August 12, 2021
Etiketler: Transfer Haberleri Altay
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